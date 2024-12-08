На Курському напрямку тривають запеклі бої – військовий “Балу” про ситуацію на передовій

На Курському напрямку противник продовжує активні штурми широким фронтом, застосовуючи нову тактику. Про це повідомив військовослужбовець 210-го Окремого спеціального батальйону “Берлінго” з позивним “Балу”.

“Техніки вже три дні на нашому відрізку немає, але штурми йдуть малими групами через ріку й постійно,” – зазначив він у своєму дописі в Telegram.

За його словами, російські війська суттєво збільшили кількість дронів, активно застосовуючи FPV-дрони та дрони зі скидами для ударів і скидання боєприпасів.

Окрім цього, українські позиції піддаються інтенсивному обстрілу з важкої артилерії. “Жорстко відпрацьовують важкими калібрами, накривають площами, неприцільно, але відчутно. Видно, що для цього підтягнули важкі залізяки”, – повідомив військовий.