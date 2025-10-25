На кордоні з Польщею загинув український водій вантажівки

Перед пунктом пропуску Гребенне – Рава Руська польсько-українському кордоні сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинув 60-річний громадянин України.

Як повідомляє Польське Радіо з посиланням на поліцію Томашівського повіту, аварія трапилася близько 5:30 ранку в населеному пункті Затилля на національній трасі №17. За попередніми даними, водій вантажівки Volvo врізався у фуру Renault, яка стояла в черзі до прикордонного переходу, після чого виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем BMW.

Попри спроби реанімації, життя українського водія врятувати не вдалося. 35-річного водія легковика з травмами госпіталізували.

Реклама

Реклама

Поліція розслідує обставини трагедії під процесуальним наглядом прокуратури.