        На кордоні з Польщею загинув український водій вантажівки

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2025 15:56
        ДТП трапилася близько 5:30 ранку в населеному пункті Затилля на національній трасі №17 / Фото з Facebook Policja Lubelska
        Перед пунктом пропуску Гребенне – Рава Руська польсько-українському кордоні сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинув 60-річний громадянин України.

        Як повідомляє Польське Радіо з посиланням на поліцію Томашівського повіту, аварія трапилася близько 5:30 ранку в населеному пункті Затилля на національній трасі №17. За попередніми даними, водій вантажівки Volvo врізався у фуру Renault, яка стояла в черзі до прикордонного переходу, після чого виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем BMW.

        Попри спроби реанімації, життя українського водія врятувати не вдалося. 35-річного водія легковика з травмами госпіталізували.

        Поліція розслідує обставини трагедії під процесуальним наглядом прокуратури.


