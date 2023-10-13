Економіка

На гуманітарне розмінування від міжнародних партнерів залучено близько 500 млн євро

13 Жовтня 2023 15:43
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кабмін, міни

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на гуманітарне розмінування від міжнародних партнерів залучено вже близько 500 млн євро.

“У Загребі відбулася конференція з гуманітарного розмінування за участю понад 40 держав. Урядова делегація представила наші плани щодо знешкодження російського мінного сміття. Мали плідний діалог із партнерами. З урахуванням попередніх пакетів підтримки залучено близько 500 млн євро внесків на розмінування для України”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Як зазначив Шмигаль, зокрема, 100 млн євро надійшло від Швейцарії, близько 20 млн євро – від Норвегії, 12,5 млн євро – від Швеції, 5 млн євро – від Хорватії, 2 млн євро – від Австрії, по 1,5 млн євро – від Іспанії та Словенії.

“Україна дякує за кожен внесок, це наша спільна робота задля безпеки майбутніх поколінь. Гроші підуть на закупівлю засобів обстеження, техніки для розмінування, на екіпірування саперів. Крім того, додаткова допомога надійде у вигляді обладнання та експертної підтримки”, – зазначив Шмигаль.


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