На Хмельниччині кількість загиблих від російської атаки зросла до 3

До трьох зросла кількість загиблих людей унаслідок ракетної атаки на Хмельницьку область, яку росіяни здійснили напередодні, 8 січня.

Про це зранку 9 січня повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Так, у результаті проведення рятувальних робіт знайшли ще одного загиблого — 68-річного чоловіка.

В ОВА перед цим казали, що триває пошукова операція людини, яка мала бути на об’єкті та з якою втрачений зв’язок.

Загалом унаслідок атаки вже відомо про трьох загиблих чоловіків. Ще 2 людини зазнали поранень.