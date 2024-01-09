Кримінал

На Хмельниччині кількість загиблих від російської атаки зросла до 3

9 Січня 2024 08:39
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До трьох зросла кількість загиблих людей унаслідок ракетної атаки на Хмельницьку область, яку росіяни здійснили напередодні, 8 січня.

Про це зранку 9 січня повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Так, у результаті проведення рятувальних робіт знайшли ще одного загиблого — 68-річного чоловіка.

В ОВА перед цим казали, що триває пошукова операція людини, яка мала бути на об’єкті та з якою втрачений зв’язок.

Загалом унаслідок атаки вже відомо про трьох загиблих чоловіків. Ще 2 людини зазнали поранень.


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