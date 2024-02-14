На гірськолижному курорті у Швейцарії відмовлялись продавати спорядження євреям: поліція відкрила провадження

Швейцарська поліція розпочала розслідування після повідомлення про антисемітське оголошення на альпійському гірськолижному курорті Давос.

Один з магазинів відмовився давати лижне спорядження напрокат євреям, звинувачуючи їх у крадіжках, повідомляє BBC та DW, передає Правда. Життя

Швейцарська газета 20minuten опублікувала фото скандальної вивіски у магазині Bergrestaurant Pischa кілька днів тому.

На ній було написано івритом: “У зв’язку з різними прикрими інцидентами, зокрема крадіжкою саней, ми більше не надаємо спортивне спорядження в оренду нашим єврейським братам”.

У магазині виправдались, що “більше не хочуть щоденного клопоту”, бо єврейські гості залишають сани на схилах, не повертають спорядження або віддають його “несправним”.

Швейцарська федерація єврейських громад висловила обурення і заявила, що розпочинає судовий процес.

“Плакат є безперечно дискримінаційним. На цілу групу гостей навісили колективний ярлик через їхній зовнішній вигляд і походження. Цілком відкрито і неприховано”, – заявив генсекретар організації Джонатан Кройтнер у коментарі AFP.

Поліція кантону Граубюнден розпочала розслідування “дискримінації та розпалювання ненависті”.

Водночас власник магазину Руді Пфіффнер вибачився та сказав, що досі радий вітати єврейських гостей і “готовий поговорити з тими, хто постраждав” від дій магазину.

Чоловік стверджує, що записка була “погано сформульована”, але вона стала результатом зростання напруженості.

“Нам довелося замкнути сани, тому що члени єврейської громади просто забирали їх, коли нас там не було”, – заявив він.