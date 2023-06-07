Політика

На Херсонщині окупанти відійшли на 5-15 км від Дніпра

7 Червня 2023 15:23
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херсонська область

Російські війська на лівобережжі Херсонської області відійшли на 5-15 кілометрів від Дніпра після руйнування греблі, повідомила речник ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, окупанти почали відводити війська ще за кілька днів до підриву.

“Відслідковуючи ситуацію з поведінкою ворога на лівому березі, можемо констатувати, що вони відтягують свої підрозділи. Почали вони рух за кілька днів до цього теракту”, – сказала Гуменюк.

Не виключено, що з цим пов’язано те, що деякі мешканці лівобережжя після прориву дамби зуміли переплисти на правий берег Херсона, чого раніше зробити було неможливо.


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