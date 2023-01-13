Кримінал

На газопроводі Литва-Латвія стався вибух

13 Січня 2023 21:53
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газ, вибух

На газопроводі, що з’єднує Литву та Латвію, стався вибух, але безпосередніх доказів нападу немає, повідомляє Reuters з посиланням на литовського газотранспортного оператора Amber Grid.

Литовський громадський мовник LRT показав пожежу, що виникла на місці вибуху на півночі Литви.

Виконавчий директор Amber Grid Немунас Бікнюс заявив, що компанія не бачить жодної «злоякісної причини» після початкової оцінки, але розслідування розглядає усі можливі варіанти. Подачу газу було припинено, очікується, що пожежа скоро припиниться, додав він.


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