На газопроводі Литва-Латвія стався вибух

На газопроводі, що з’єднує Литву та Латвію, стався вибух, але безпосередніх доказів нападу немає, повідомляє Reuters з посиланням на литовського газотранспортного оператора Amber Grid.

Литовський громадський мовник LRT показав пожежу, що виникла на місці вибуху на півночі Литви.

