На Харківщині випускники станцювали вальс на руїнах школи

У Дергачах на Харківщині випускники підтримали відому ініціативу та станцювали вальс на фоні зруйнованої росіянами школи.



“Життя випускників Харківської області. Випускний на фоні руїн, які росіяни принесли в наш дім”, – зазначив автор відео.

За даними Міністерства освіти і науки України, від російських обстрілів постраждало 10% освітньої інфраструктури України.

Станом на лютий благодійний фонд savED, який допомагає відновлювати доступ до освіти по країні повідомляв, що росіяни повністю зруйнували 261 школу в Україні.

Крім того, 1441 школа отримала різні пошкодження внаслідок обстрілів.