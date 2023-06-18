Суспільство

На Харківщині випускники станцювали вальс на руїнах школи

18 Червня 2023 19:10
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харківська область

У Дергачах на Харківщині випускники підтримали відому ініціативу та станцювали вальс на фоні зруйнованої росіянами школи.

“Життя випускників Харківської області. Випускний на фоні руїн, які росіяни принесли в наш дім”, – зазначив автор відео.

За даними Міністерства освіти і науки України, від російських обстрілів постраждало 10% освітньої інфраструктури України.

Станом на лютий благодійний фонд savED, який допомагає відновлювати доступ до освіти по країні повідомляв, що росіяни повністю зруйнували 261 школу в Україні.

Крім того, 1441 школа отримала різні пошкодження внаслідок обстрілів.


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