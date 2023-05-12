Кримінал

На Харківщині ворог гатив по ринку, закладу освіти та приватним будинкам

12 Травня 2023 08:34
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хова

Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше 7 приватних будинків. Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти, постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років.

У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала поранення та була госпіталізована.

Вчора близько 15:30 в районі с. Турове Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав.


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