Кримінал

На Харківщині ще один чоловік невдало повівся з вибухівкою

24 Травня 2023 11:42
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міни

Сьогодні у с. Олександрівка Куньєвської громади (Ізюмський район) 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки.

“Вибух стався моментально: чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває у лікарні”, – повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Нехтування правилами мінної безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку за номером 101 або 102.


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