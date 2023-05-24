На Харківщині ще один чоловік невдало повівся з вибухівкою

Сьогодні у с. Олександрівка Куньєвської громади (Ізюмський район) 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки.

“Вибух стався моментально: чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває у лікарні”, – повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Нехтування правилами мінної безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку за номером 101 або 102.