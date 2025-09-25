На Харківщині начальник відділу підрозділу поліції попросив 55 тис. гривень за водійське посвідчення

У Харківській області начальник відділу одного з районних управлінь поліції ГУНП організував незаконне оформлення водійського посвідчення категорії D для знайомого, позбавленого прав за керування в стані сп’яніння. За “допомогу” він визначив суму у 55 тис. гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

До процесу був залучений посередник, який координував дії та взяв ще 14 тис. гривень. Кандидат склав теоретичний іспит у ТСЦ на Донеччині — екзаменатор дистанційно вказував правильні відповіді.

“Під час підготовки до практичного іспиту приєднався ще один координатор — він організував реєстрацію, поїздку, інструктаж та передачу коштів. 19 вересня 2025 року на заправці кандидат передав 7000 гривень завдатку. Посередник повідомив, що частину вже передано “потрібним людям”, — розповіли в прокуратурі.

Того ж дня в ТСЦ у Краматорську кандидат сплатив офіційний платіж, подав документи та був допущений до практичного іспиту. На майданчику посередник отримав ще 8000 гривень. Після кількох вправ інструктор оголосив успішне складання іспиту. Увечері того ж дня кандидат отримав посвідчення водія з відкритою категорією D.

Правоохоронці викрили службовця поліції та двох його спільників. Вирішується питання щодо відсторонення поліцейського від займаної посади.

Посадовцю поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України), а також його двом спільникам — у пособництві вчинення цього злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину, у тому числі серед співробітників ТСЦ МВС.