Суспільство

На Харківщині чоловік підірвався на міні на власному подвір’ї

20 Травня 2023 16:06
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війна, міна, Харківщина

Сьогодні у с. Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну «Пелюстка».

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Зазначимо, що протягом доби з 19 по 20 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

7 разів рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет в містах Куп’янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.


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