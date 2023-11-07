На Харківщині через скажену кішку оголосили карантин

У Пісочині виявили сказ у домашньої кішки. Тварина покусала свого господаря при спробі надати їй допомогу.

Кішка померла у той же день, коли вкусила господаря, його шпиталізували, розповіла “Суспільне Харків” речниця Держпродспоживслужби у регіоні Зоя Вакулюк.

У селищі Пісочині та прилеглих територіях рішенням протиепізоотичної комісії з 6 листопада ввели карантинні обмеження.

“Проводяться необхідні протиепізоотичні заходи, у тому числі переоблік сприятливих до захворювання тварин та профілактичні щеплення невакцинованих проти сказу тварин, а також роз’яснювальна робота серед населення”, — йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.