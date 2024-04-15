Суспільство

На фронті загинув відомий військовий і активіст Павло Петриченко

15 Квітня 2024 22:32
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війна
Військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко / Фото з соцмереж

На фронті загинув Павло Петриченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, автор петиції про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

Про втрату повідомила сестра воїна Марина.

“Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом”, — зазначила вона.

Петриченко був одним із засновників руху «Хто замовив Катю Гандзюк». За кілька тижнів до повномасштабної війни очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули, про що планували оголосити в березні 2022 року.


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