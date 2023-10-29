На форумі у Києві “Янголів Азову” просили “не лякати” присутніх військовою формою

“Янголи Азова”, патронатна служба полку “Азов”, публічно повідомила, що на бізнес-форумі у Києві її представників попросили “не лякати” присутніх військовою формою та не потрапляти на очі гостям заходу зайвий раз.

Відеозвернення щодо інциденту оприлюднила у фейсбуці керівниця служби Олена Толкачова.

Йшлося про форум Young Business Club, який відбувся в Києві 26 жовтня. За словами Толкачової, представники “Янголів Азову” мали виступити там з презентацією і розказати про свою діяльність.

Те, що сталося далі, Толкачова називає “шокуючою і дикою ситуацією”.

Вона повідомила, що представники патронатної служби прибули на форум, коли захід був вже у розпалі, передає BBC.

“Організаторка зустріла нас з негативними емоціями, – пригадує Толкачова. – Сказала, що у нас є рівно п’ять хвилин, щоб виступити, а потім виступ переривається”.

В той час саме була перерва, і більшість гостей були у спеціальній залі для фуршету та перерви на каву. Представників патронатної служби посадили в іншій залі, де мали відбуватися виступи.

“Я готувалася до виступу, а потім зайшла випити каву. За кілька хвилин до мене підійшла організаторка і сказала, щоб ми покинули залу, що ми лякаємо людей військовою формою. Вона нас вивела і сказала: сідайте отам в кутку, щоб вас ніхто не бачив”, – переказує розмову Толкачова.

“Я сказала: вибачте, ми тоді виступати не будемо. Вона просила залишитися, але я відповіла, що таке ставлення до військової форми, яка просякнута кров’ю наших хлопців, є неприпустимим і ми просто покинули захід”, – додала вона.

За словами Толкачової, коли вона оприлюднила звернення, організатори форуму зв’язувалася з нею, “виправдовувалися і вибачалися”.

“Вони образили не мене, патронатну службу чи “Азов”, а всіх військових, – пояснює вона. – Ми пішли далі, ми від цих людей не хочемо ні грошей, ні допомоги. Це нижче нашої гідності”.

Водночас вона підкреслила, що після звернення отримала шалену підтримку в мережі та офлайні.

“Я хочу підкреслили, що цей випадок не показує ставлення до військових у всьому суспільстві, мене вразило, як люди відреагували, як всіх це обурило, це показує, що наша нація, наше суспільство дуже сильне, – каже Толкачова. – Що наше суспільство об’єднане і пронизане повагою до військових”.

Вона каже, що подібного ставлення до форми раніше не відчувала і це, на її думку, не є масовим.

Представники Young Business Club публічно попросили вибачення в мережі і запевнили, що йдеться про непорозуміння.

“Сьогодні ми хочемо вибачитися. Ми приносимо свої вибачення військовим “Азову” особисто і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників”, – йдеться в заяві засновника Young Business Club Андрія Остапчука.

Він подякував військовим та повідомив, що благодійні аукціони клубу зібрали понад 8 млн гривень на потреби ЗСУ.

“Для нас це великий урок. Сподіваємося на ваше розуміння”, – додав він.