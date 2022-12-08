Суспільство

На дорогах Харкова працюють понад 100 снігоприбиральних машин

8 Грудня 2022 11:40
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харків

113 одиниць спецтехніки прибирають сніг сьогодні, 8 грудня, на вулицях Харкова.

Як повідомили у КП «Шляхрембуд», у прибиранні снігу з проїжджої частини та тротуарів магістралей задіяно 129 працівників підприємства.

За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, прибудинкові території житлових будинків упорядковують 1800 робітників КП «Харківблагоустрій». В очищенні дворів та внутрішньоквартальних доріг від снігу задіяно 49 одиниць автотракторної техніки, 45 повітродувних засобів та 42 засоби малої механізації.

Крім того, 303 працівника СКП «Харківзеленбуд» прибирають пішохідні зони, парки, сквери та алеї. Для цього залучено 26 одиниць автотракторної техніки та 35 засобів малої механізації.


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