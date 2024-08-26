Суспільство

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
26 Серпня 2024 17:21
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евакуація
Евакуаційний потяг на Донеччині / Фото: Суспільне

У Донецькій області через погіршення безпекової ситуації розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Під евакуацію попадають:

  • Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне
  • Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

Звернутися з питань евакуації можна за телефонами: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (евакуація важкохворих людей).

Цілодобова “гаряча лінія” обласного кол-центру – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).


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