На Донеччині розширили список населених пунктів на примусову евакуацію дітей

У Донецькій області затвердили примусову евакуацію родин з дітьми ще з двох міст та 12 сіл та селищ.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Рішення остаточно затвердили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, після додавання до списку міста Селидове.
Примусову евакуацію ввели у населених пунктах:
Новогродівської громади
- село Маринівка,
- село Михайлівка,
- село Лисівка
- місто Новогродівка
Гродівської громади
- село Промінь,
- село Московське,
- село Балаган,
- село Миколаївка,
- село Миролюбівка,
- село Малинівка
- селища Новоекономічне
Курахівської громади
- село Костянтинопольське
- село Острівське
Окрім цього, за рекомендацією командувача ОСУВ “Хортиця” Андрія Гнатова було прийняте рішення включити до списку місто Селидове, яке знаходиться за 8 кілометрів від лінії фронту та щодня потрапляє під ворожі обстріли.
Також на засіданні регіональної комісії ухвалили рішення про евакуацію з населених пунктів Селидівської, Курахівської та Іллінівської громад на відстані 10 кілометрів від лінії фронту. Це плани мають розглянути на наступному засіданні Координаційного штабу.