На Донеччині розширили список населених пунктів на примусову евакуацію дітей

У Донецькій області затвердили примусову евакуацію родин з дітьми ще з двох міст та 12 сіл та селищ.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Рішення остаточно затвердили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, після додавання до списку міста Селидове.

Примусову евакуацію ввели у населених пунктах:

Новогродівської громади

село Маринівка,

село Михайлівка,

село Лисівка

місто Новогродівка

Гродівської громади

село Промінь,

село Московське,

село Балаган,

село Миколаївка,

село Миролюбівка,

село Малинівка

селища Новоекономічне

Курахівської громади

село Костянтинопольське

село Острівське

Окрім цього, за рекомендацією командувача ОСУВ “Хортиця” Андрія Гнатова було прийняте рішення включити до списку місто Селидове, яке знаходиться за 8 кілометрів від лінії фронту та щодня потрапляє під ворожі обстріли.

Також на засіданні регіональної комісії ухвалили рішення про евакуацію з населених пунктів Селидівської, Курахівської та Іллінівської громад на відстані 10 кілометрів від лінії фронту. Це плани мають розглянути на наступному засіданні Координаційного штабу.