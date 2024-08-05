Суспільство

На Донеччині розширили список населених пунктів на примусову евакуацію дітей
5 Серпня 2024 19:57
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евакуація
Ілюстративне фото / Селидівська МВА

У Донецькій області затвердили примусову евакуацію родин з дітьми ще з двох міст та 12 сіл та селищ.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Рішення остаточно затвердили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, після додавання до списку міста Селидове.

Примусову евакуацію ввели у населених пунктах:

Новогродівської громади

  • село Маринівка,
  • село Михайлівка,
  • село Лисівка
  • місто Новогродівка

Гродівської громади

  • село Промінь,
  • село Московське,
  • село Балаган,
  • село Миколаївка,
  • село Миролюбівка,
  • село Малинівка
  • селища Новоекономічне

Курахівської громади

  • село Костянтинопольське
  • село Острівське

Окрім цього, за рекомендацією командувача ОСУВ “Хортиця” Андрія Гнатова було прийняте рішення включити до списку місто Селидове, яке знаходиться за 8 кілометрів від лінії фронту та щодня потрапляє під ворожі обстріли.

Також на засіданні регіональної комісії ухвалили рішення про евакуацію з населених пунктів Селидівської, Курахівської та Іллінівської громад на відстані 10 кілометрів від лінії фронту. Це плани мають розглянути на наступному засіданні Координаційного штабу.


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