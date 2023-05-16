Кримінал

На Чернігівщині вбита родина з Києва

16 Травня 2023 15:20
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кримінал

Поліцейські встановили і затримали трьох фігурантів, які підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина.

Як повідомили в поліції, подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів – закопані тіла з ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.

Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину.

За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку.

В оселях зловмисників вилучили речові докази.

Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.


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