Кримінал

На Бєлгородщині лунають потужні вибухи
9 Червня 2024 15:52
Бєлгород
Пожежа на околицях Рокитного Бєлгородської області РФ / Скріншот відео

Місцеві телеграм-канали повідомляють про потужні вибухи у Бєлгородській області РФ.

Про вибухи в Рокитянському районі повідомляють очевидці.

“ЗСУ вдарили по складу боєприпасів на околиці селища Рокитне. Кількість постраждалих і загиблих під час удару поки невідома”, – йдеться у повідомленні телеграм-каналу “Пепел”.

До того в Рокитянському районі було оголошено про загрозу ракетної атаки.

На відео люди кажуть, що склад загорівся внаслідок “прильоту”, а одна з жінок запитує “цікаво, там вояки жили?”.


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