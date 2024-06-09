На Бєлгородщині лунають потужні вибухи

Місцеві телеграм-канали повідомляють про потужні вибухи у Бєлгородській області РФ.

Про вибухи в Рокитянському районі повідомляють очевидці.

“ЗСУ вдарили по складу боєприпасів на околиці селища Рокитне. Кількість постраждалих і загиблих під час удару поки невідома”, – йдеться у повідомленні телеграм-каналу “Пепел”.

До того в Рокитянському районі було оголошено про загрозу ракетної атаки.

На відео люди кажуть, що склад загорівся внаслідок “прильоту”, а одна з жінок запитує “цікаво, там вояки жили?”.