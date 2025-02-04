На Буковині затримано двох агентів РФ, які збиралися підірвати поліцейських

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією зірвала спробу російських спецслужб здійснити теракт проти правоохоронців у Вижницькому районі Чернівецької області.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними слідства, двоє місцевих жителів, 17 і 18 років, заклали вибухівку в покинутій будівлі, сподіваючись підірвати поліцейських, які мали прибути за фейковим викликом. Саморобний вибуховий пристрій був начинений саморізами для посилення ураження, а вибух планували здійснити дистанційно через мобільний телефон.

СБУ затримала підозрюваних після закладення вибухівки. Слідство встановило, що молодики – наркодилери, яких завербували російські спецслужби через Telegram.

Правоохоронці затримали російських агентів / Фото: СБУ

Обом затриманим оголошено підозру в незаконному виготовленні вибухового пристрою та замаху на теракт.

Вони перебувають під вартою та можуть отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.