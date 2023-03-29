На Бахмутському напрямку знищено російський Су-24 (оновлено)

Сьогодні, 29 березня 2023 року, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Сталось це близько 01.30 на Бахмутському напрямку, повідомляє Командування ПС ЗСУ.
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Сьогодні, 29 березня 2023 року, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Сталось це близько 01.30 на Бахмутському напрямку, повідомляє Командування ПС ЗСУ.
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