Суспільство

На автошляхах відновлюється робота комплексів автоматичної фіксації правопорушень

27 Квітня 2023 09:03
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пдр

Відзавтра, 28 квітня, на автомобільних дорогах України відновлять роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. А саме – перевищення швидкості.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“35 комплексів відновлять роботу у Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кременчуці, Львові, Мукачевому, Полтаві, Чернівцях, Черкасах, а також у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській та Рівненській областях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у Дніпрі та Кременчуці запрацюють чотири нових прилади контролю.


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