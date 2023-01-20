Політика

На авіабазі Рамштайн розпочалася зустріч союзників України

20 Січня 2023 12:11
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зброя, рамштайн

У Німеччині розпочалася зустріч союзників України на авіабазі Рамштайн. Міністри оборони обговорять військову допомогу Києву, зокрема перспективи постачання танків. Серед учасників – голова Пентагону, міністри оборони ФРН та України.

На відкритті засідання у форматі відеоконференції перед учасниками виступив президент України Володимир Зеленський, пише The Guardian.

“Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади… У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу”, – сказав він, звертаючись до світових політиків.

Зеленський наголосив, що Кремль має програти, адже його мета – знищувати народи.

“У нас немає часу. Час є визначальним фактором. Ми повинні діяти швидко”, – наголосив він.

“Нам потрібні оборонна зброя та бойові танки. Кожна зброя має значення”, – додав президент.

На зустрічі “Рамштайн-8” союзники мають намір домовитися про новий багатомільярдний пакет військової допомоги для України. Водночас експерти зазначають, що цю зустріч буде розцінено як провал, якщо союзникам не вдасться домовитися про постачання Києву бойових танків.


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