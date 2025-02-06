Суспільство

Митники конфіскували авто преміумкласу, яке намагалися ввезти в Україну як гуманітарну допомогу
6 Лютого 2025 16:58
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Прикордонники виявили авто, яке намагалися ввезти як гуманітарну допомогу / Фото: ДПСУ
Прикордонники виявили авто, яке намагалися ввезти як гуманітарну допомогу / Фото: ДПСУ

На Львівщині у пункті пропуску “Грушів” під час перевірки транспортних засобів прикордонники спільно з працівниками митниці викрили незаконну схему ввезення автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в ДПСУ.

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону виявили транспортний засіб Audi А4 2017 року випуску, що прибув із Литви.

“Відповідно до поданих документів, авто прямувало до одного з українських благодійних фондів. Проте в ході перевірки з’ясувалося, що вказаний фонд цю автівку не очікує”, – розповіли в ДПСУ.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, автівку вилучили.

Вилучена автівка / Фото: ДПСУ

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