Миколаївську область можуть найближчим часом повністю деокупувати

Українські захисники поступово звільняють наші землі від окупантів. Невдовзі їм може вдатися деокупувати всю Миколаївську область.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

Гуменюк зауважила, що на Кінбурнській косі ситуація залишається складною, адже росіяни можуть перекидати туди сили по сухопутній ділянці. Водночас окупанти не припиняють обстрілювати прилеглі населені пункти, що розташовані на території Очаківської та Куцурубської громад.

“Але ми продовжуємо свою роботу і я впевнена, що дуже скоро зможемо звітувати та озвучити те, що Миколаївська область повністю деокупована”, – підкреслила Гуменюк.