Політика

“Ми можемо змінити ситуацію на українському фронті, якщо збільшимо обсяги постачання боєприпасів” – очільниця Міноборони Нідерландів

8 Травня 2024 11:15
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Нідерланди, фронт
Кайса Оллонґрен / Getty Images

Ситуацію на фронті можна змінити на користь України, збільшивши постачання боєприпасів, дронів та засобів ППО.

Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв’ю LRT.

Відповідаючи на запитання про її думку щодо темпів постачання західної підтримки Україні, Оллонґрен зазначила, що їй важко сказати.

“Якщо запитати українського солдата в окопі – звісно, напевно це забирає забагато часу і допомоги недостатньо. Але війна – це складне і страшне явище”, – зауважила міністерка.

Вона також наголосила, що наразі дійсно Росія має певну перевагу на фронті.

“Але я переконана, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, зокрема боєприпасів, а також дронів та інших нових технологій, які дуже широко залучають і застосовують в Україні. Якщо ми зможемо посилити зокрема її ППО – я переконана, що Україна отримає успіх. Але ми повинні активно підтримувати Україну”, – наголосила Оллонґрен.


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