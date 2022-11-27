Моравецький підтвердив свою підтримку Україні та сказав коли закінчиться війна

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив свою підтримку Україні в суботу, лише через кілька тижнів після того, як НАТО встановило, що ракета, яка вразила село в Польщі , була випадково випущена Україною.

Про це повідомляє Newsweek.

Моравецький провів зустріч зі своїми колегами з України та Литви, під час якої вони обговорили спільні зусилля на тлі вторгнення Росії в Україну, яке вже увійшло в дев’ятий місяць.

Незважаючи на шаленство, останніми тижнями Польща не демонструвала жодних ознак відмови у своїй підтримці України.

Моравецький засудив європейських лідерів за те, що вони “надто пізно” усвідомили, що президент Росії Володимир Путін планував вторгнутися в Україну до початку “спеціальної військової операції” 24 лютого.

«Європа надто пізно помітила загрозу з боку Росії, тому сьогодні ми не можемо зволікати з наданням допомоги Україні. Ця війна закінчиться, коли кожен будинок, кожна школа, кожна лікарня та кожна дорога будуть відвойовані», — сказав Моравецький.