Молдованин на спір переплив Дністер і був затриманий українськими прикордонниками

42-річний громадянин Молдови на спір переплив річку Дністер і був затриманий українськими прикордонниками.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною. Про те, що громадянин перетнув його в незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався протилежного берега”, – йдеться у повідомленні.

Плавця повернули до Молдови із забороною протягом наступних 5-и років відвідувати Україну.