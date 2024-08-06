Суспільство

Молдованин на спір переплив Дністер і був затриманий українськими прикордонниками
6 Серпня 2024 19:43
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Прикордонники затримали молдованина, який "на спір" переплив Дністер / Фото: ДПСУ

42-річний громадянин Молдови на спір переплив річку Дністер і був затриманий українськими прикордонниками.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Весело провівши час із друзями, чоловік побився об заклад, що перепливе річку. Так він і зробив. Проблемою стало тільки те, що саме річкою пролягав кордон між Молдовою та Україною. Про те, що громадянин перетнув його в незаконний спосіб, йому повідомили українські прикордонники, коли той дістався протилежного берега”, – йдеться у повідомленні.

Плавця повернули до Молдови із забороною протягом наступних 5-и років відвідувати Україну.


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