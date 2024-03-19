Спорт

МОК звинуватив Росію у політизації спорту

19 Березня 2024 14:23
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олімпіада
Прапор Міжнародного олімпійського комітету / Фото з сайту МОК

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував наміри РФ провести так званих Ігор дружби.

Заява опублікована на офіційному сайті МОК.

“З метою проведення “Ігор дружби” російський уряд почав дуже інтенсивний дипломатичний наступ, залучаючи урядові делегації та послів по всьому світу. Щоб зробити свою суто політичну мотивацію ще очевиднішою, вони навмисно обходять спортивні організації у своїх цільових країнах. Це грубе порушення Олімпійської хартії і водночас порушення різних резолюцій ООН.

Це цинічна спроба Росії політизувати спорт. Комісія спортсменів МОК, яка представляє всіх олімпійських спортсменів світу, виступає категорично проти використання спортсменів з метою політичної пропаганди.

Комісія навіть бачить ризик того, що уряди змусять спортсменів брати участь у такому повністю політизованому спортивному заході, тим самим використовуючи їх у рамках політичної пропагандистської кампанії”.

МОК також вважає, що РФ демонструє повну неповагу до світових антидопінгових стандартів і чесності змагань, оскільки вона була причетна до “системної допінгової програми на зимових Олімпійських іграх у Сочі 2014 року” та маніпуляцій із даними про допінг.


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