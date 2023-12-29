Міста України після наймасованішого російського удару (фото)

Російські війська завдали наймасованішого удару по Україні у п’ятницю, 29 грудня, випустивши майже 160 ракет і дронів. Цілями стали житлові будинки та цивільні об’єкти, є десятки жертв.

Київ

Пошкодження чи загоряння житлових будинків є у Святошинському, Дарницькому, Шевченківському районах. На Подолі загорівся склад — під завалами шукають людей.

Дніпро

Росіяни поцілили в торговельний центр. Загинули шестеро людей, понад 20 — постраждали. Також РФ пошкодила пологовий будинок. Пацієнти та працівники встигли сховатися в укритті.

Львів

Через удар шахедів загорівся обʼєкт критичної інфраструктури. Потім через ракетні удари було влучання в житловий будинок, зруйновані школи та дитячий садок.

Запоріжжя

Росія пошкодила підприємство, зруйнувала приватний будинок; вибито вікна у 19 багатоповерхівках, двох закладах освіти та у медичному закладі.

Одеса

Росія поцілила в житлові будинки, розпочалася пожежа. Відомо про загибель трьох людей, ще 15 людей поранені, зокрема дві дитини.

Також росіяни завдали численних ударів ракетами С-300 по Харкову. Загинули троє працівників цивільного підприємства, поранені 11 людей. Зранку РФ атакувала Конотоп на Сумщині — пошкоджені житлові будинки.