Мінус 1300 окупантів, чотири танки та 78 артсистем за добу — оновлені дані втрат РФ

З 11 по 12 червня артилерія, ракетні війська та авіація Збройних сил України завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищили низку військової техніки противника. За добу РФ втратила у війні проти України ще 1300 військових.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також за добу українські захисники знищили:
- 4 танки;
- 1 ББМ;
- 78 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 2118 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 8 наземних роботехнічних комплексів;
- 352 одиниць автомобільної техніки;
- 3 одиниці спеціальної техніки.