Мінус 1300 окупантів, чотири танки та 78 артсистем за добу — оновлені дані втрат РФ

З 11 по 12 червня артилерія, ракетні війська та авіація Збройних сил України завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищили низку військової техніки противника. За добу РФ втратила у війні проти України ще 1300 військових.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також за добу українські захисники знищили:

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