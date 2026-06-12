        Суспільство

        Мінус 1300 окупантів, чотири танки та 78 артсистем за добу — оновлені дані втрат РФ

        Галина Шподарева
        12 Червня 2026 06:54
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        Знищений російський понтон / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищений російський понтон / Фото: t.me/lost_warinua

        З 11 по 12 червня артилерія, ракетні війська та авіація Збройних сил України завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищили низку військової техніки противника. За добу РФ втратила у війні проти України ще 1300 військових.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також за добу українські захисники знищили:

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        • 4 танки;
        • 1 ББМ;
        • 78 артилерійських систем;
        • 2 РСЗВ;
        • 1 засіб ППО;
        • 2118 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 8 наземних роботехнічних комплексів;
        • 352 одиниць автомобільної техніки;
        • 3 одиниці спеціальної техніки.

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