Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ

При Міністерстві оборони створили спецструктуру для організації всебічної інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Генерал-лейтенант говорив про концепцію інтеграції на конференції у Копенгагені, де зазначив, що програма матиме два етапи розгортання:

“Швидкий трек”, розрахований до кінця 2024 року; Масштабування.

Основні напрями роботи:

підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіабаз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включно з системою ППО;

відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

“Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад — один із наших ключових пріоритетів”, – написав Павлюк.