Суспільство

Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ

20 Листопада 2023 17:42
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зброя, літаки

При Міністерстві оборони створили спецструктуру для організації всебічної інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Генерал-лейтенант говорив про концепцію інтеграції на конференції у Копенгагені, де зазначив, що програма матиме два етапи розгортання:

  1. “Швидкий трек”, розрахований до кінця 2024 року;
  2. Масштабування.

Основні напрями роботи:

  • підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіабаз);
  • всебічний захист аеродромної інфраструктури, включно з системою ППО;
  • відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
  • підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
  • міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

“Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад — один із наших ключових пріоритетів”, – написав Павлюк.


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