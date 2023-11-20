Міноборони розробило програму інтеграції F-16 в ЗСУ

При Міністерстві оборони створили спецструктуру для організації всебічної інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Генерал-лейтенант говорив про концепцію інтеграції на конференції у Копенгагені, де зазначив, що програма матиме два етапи розгортання:
- “Швидкий трек”, розрахований до кінця 2024 року;
- Масштабування.
Основні напрями роботи:
- підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіабаз);
- всебічний захист аеродромної інфраструктури, включно з системою ППО;
- відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;
- підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
- міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.
“Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад — один із наших ключових пріоритетів”, – написав Павлюк.