Суспільство

Міноборони підтвердило, що друк повісток буде централізований
10 Липня 2024 17:30
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мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.

Як пояснили у Міноборони, відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру “Оберіг”.

Також працівники ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Зазначається, що ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність.

“Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти”, – пояснили у Міноборони.


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