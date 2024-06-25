Міноборони не підтримало законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних (оновлено)

В Міноборони підтримали законопроєкт, який пропонує збільшити терміни оновлення даних для військовозобов’язаних.

Документ опублікували співавтори проєкту закону нардепи Володимир Ар’єв та Олексій Гончаренко.

“Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними”, – написав Ар’єв у Facebook.

Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.

UPD 17.30 В той же час УП з посиланням на лист міністра Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня, повідомляє що Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК.

Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду.