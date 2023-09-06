Суспільство

Міністр освіти підтримав скасування відстрочки від мобілізації для деяких студентів

6 Вересня 2023 09:21
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мобілізація, освіта

Відстрочка від мобілізації зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників.

Про це у Facebook повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

“Моя позиція проста: освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів”, – написав Лісовий.

За його словами, існує тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але нечесний спосіб уникнути мобілізації.

“Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тисяч студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році в порівнянні з 2021, зокрема +33 тисяч на магістерському рівні. Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти”, – зазначив міністр.

Міністр освіти додав, що законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді має на меті врегулювати це питання.

Лісовий розповів, що у змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

“Право на освіту – гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов’язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку – не про чесність і не про гідність”, – додав Лісовий.


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