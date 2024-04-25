Політика

Міністр агрополітики Сольський подав у відставку

25 Квітня 2024 18:49
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кадри, рада, кабмін
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський / Фото: УНІАН

Міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею написав заяву про відставку.

“До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України”, –  – повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Голова Ради додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих засідань.

Заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює міністра сільського господарства і продовольства Миколу Сольського у незаконному заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

“Унаслідок реалізації оборудки впродовж 2017-2021 років учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектарів, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн гривень”, – йдеться у підозрі.

У НАБУ кажуть, що вони також спробували заволодіти 3282 гектарами землі вартістю близько 190 млн гривень, однак їм завадили детективи та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Підозри оголошені не лише міністру Сольському, а й “двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, які сприяли вчиненню злочину”. Вручення підозр іншим особам триває.


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Міністр агрополітики Сольський подав у відставку
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