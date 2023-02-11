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Мешканці Мелітополя саботують паспортизацію росіян – ЦНС

11 Лютого 2023 09:01
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мелітополь, паспорт

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області ігнорують вимогу загарбників про отримання паспортів РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На ТОТ росіяни насаджують паспортизацію всіма можливими способами. Лише наявність російського паспорта дозволяє отримати соціальну допомогу в умовах, коли українські виплати заблоковані. Також відсутність паспорта РФ створює додаткові проблеми при перетині російських блокпостів.

“Проте навіть в таких умовах мешканці Мелітополя не поспішають отримувати паспорти РФ. Головне стати в електронну чергу і пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатися в чергу і так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпостах, оскільки ви маєте повідомлення про запис у черзі на паспорт”, – розповіли у Спротиві.


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