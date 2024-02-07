Масована ракетна атака: під удар ворога потрапили 6 регіонів України

Сьогодні, 7 лютого вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, перед цим випустивши “Шахеди”.
Як повідомляє МВС, під удар ворога потрапили 6 регіонів України.
- Київ: постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.
- Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи.
- Харківська область: близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.
- Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.
- На Дніпропетровщині та Львівщині, за оперативними даними, минулося без постраждалих.