Кримінал

Масована ракетна атака: під удар ворога потрапили 6 регіонів України

7 Лютого 2024 09:41
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Сьогодні, 7 лютого вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, перед цим випустивши “Шахеди”.

Як повідомляє МВС, під удар ворога потрапили 6 регіонів України.

  • Київ: постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. Пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція. У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.
  • Миколаїв: внаслідок ракетної атаки окупантів загинула 1 людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС, залучені психологи.
  • Харківська область: близько 6 ранку ворог вдарив по обласному центру. 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина. Рятувальники обстежують територію.
  • Київська область: у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих. 
  • На Дніпропетровщині та Львівщині, за оперативними даними, минулося без постраждалих.
Наслідки російського ракетного удару / Фото від МВС і ОВА

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