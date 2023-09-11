Політика

Маск заявив, що не вважає себе зрадником, бо “США не воюють із РФ”

11 Вересня 2023 18:46
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Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що не вважає себе зрадником через вимкнення супутникового інтернету Starlink у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Про це він написав у соцмережі X, коментуючи скандал, який не вщухає.

“Я – громадянин Сполучених Штатів і маю лише цей паспорт. Що б не сталося, я буду боротися за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто називає мене таким”, – заявив мільярдер.

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.


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