Маск заперечив, що торік наказував вимкнути Starlink поблизу Криму

Мільярдер Ілон Маск заперечив інформацію про те, що у 2022 році він нібито наказав вимкнути мережу Starlink поблизу тимчасово окупованого Криму, щоб перешкодити атакам на російський флот. За його словами, термінали і не працювали в тому регіоні.

Про це свідчить його коментар до допису в соцмережі X.

Маск стверджує, що Starlink і не були увімкнені там, тож компанія SpaceX «нічого не дезактивувала». Водночас він розповів, що отримав терміновий запит від української влади щодо активації Starlink до захопленого Севастополя.

«Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту», — заявив мільярдер.

Раніше CNN повідомляло, що у біографії Маска, яку пише Волтер Айзексон, стверджується, що торік американський бізнесмен таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу Starlink поблизу окупованого кримського узбережжя, щоб перешкодити українцям атакувати російський флот.