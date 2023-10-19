Маск хоче заблокувати Twitter в Європі – Insider

Власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск розглядає можливість видалення сервісу з Європи у відповідь на нове регулювання інтернет-платформи в регіоні.

Про це пише Insider.

Мільярдер обговорював можливість скасування доступу в регіоні або блокування доступу до нього для користувачів у Європейському Союзі, повідомила виданню особа, знайома з компанією.

У серпні Європейський Союз прийняв Закон про цифрові послуги (DSA), який визначає правила запобігання поширенню шкідливого контенту, заборони або обмеження певних практик орієнтації на користувачів, а також обміну деякими внутрішніми даними з регуляторними органами та асоційованими дослідниками.