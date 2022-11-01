Маск хоче перезапустити відеосервіс Vine

У 2012 році Twitter придбав сервіс Vine, який спеціалізувався на коротких відеороликах. Проте всього через 4 роки, у 2016 Vine було закрито, що викликало незадоволення користувачів. Тепер, як повідомляють джерела Axios, Ілон Маск доручив інженерам Twitter працювати над перезапуском відеосервісу.

Маск обговорював Vine протягом декількох місяців, що передували придбанню Twitter, а в недавно запустив опитування щодо того, чи варто повернути сервіс до життя. Відповіді були приблизно 2-1 на користь перезапуску.

Популярний YouTube блогер MrBeast написав у відповідь : «Якщо ви справді зробите це, й будете змагатися з TikTok, це було б смішно», на що Маск відповів : «Що ми можемо зробити, щоб зробити його кращим за TikTok?»

За інформацією джерел, питання вже фактично вирішене, а інженерам Twitter доручили переглянути стару кодову базу Vine, яка не змінювалася й не оновлювалася після припинення роботи.