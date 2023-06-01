Маляр стало відомо про специфіку роботи таксистів на окупованих територіях

На тимчасово окупованій території України російські окупанти розширюють агентурну мережу, повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

“З цією метою російські так звані правоохоронні органи примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, у тому числі простих перевізників і таксистів невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.

У разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників”, – написала Маляр в Telegram.

За її словами, особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.

“Минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства”, – додала вона.