Політика

Маляр стало відомо про специфіку роботи таксистів на окупованих територіях

1 Червня 2023 17:27
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маляр

На тимчасово окупованій території України російські окупанти розширюють агентурну мережу, повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

“З цією метою російські так звані правоохоронні органи примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, у тому числі простих перевізників і таксистів невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.

У разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників”, – написала Маляр в Telegram.

За її словами, особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей.

“Минулого тижня попередження про припинення дії договорів на здійснення транспортних перевезень з причин недотримання зобов’язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників. Разом з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства”, – додала вона.


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