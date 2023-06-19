Маляр підтвердила звільнення П’ятихаток

Міністерство оборони України підтвердило звільнення П’ятихаток Запорізької області, за які з п’ятниці точаться бої.

Про це заявила заступник міністра Ганна Маляр.

За її словами, за два тижні контрнаступу на півдні було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.

“Загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину супротивника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 квадратних кілометрів”, – повідомила Маляр.