Політика

Маляр підтвердила звільнення П’ятихаток

19 Червня 2023 08:36
68
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маляр

Міністерство оборони України підтвердило звільнення П’ятихаток Запорізької області, за які з п’ятниці точаться бої.

Про це заявила заступник міністра Ганна Маляр.

За її словами, за два тижні контрнаступу на півдні було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.

“Загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину супротивника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 квадратних кілометрів”, – повідомила Маляр.


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