Кримінал

Малахольні знову не пустили комісію МКІП в Києво-Печерську лавру

31 Березня 2023 12:14
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церква

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври знову не пустили на її територію представники УПЦ (Московського патріархату).

Представники комісії, яка ще вчора мала перевірити дві будівлі, пішли з території Лаври, передає Радіо Свобода.

Представники УПЦ (МП) досі не залишили святиню.

Напередодні церковники також не пустили членів комісії в Лавру. Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що через перешкоджання роботі комісії подали заяву в поліцію.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.

Тогож дня в УПЦ (МП) заявили, що не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, бо на це «немає жодних підстав». Однак в останній тиждень із Лаври активно вивозили майно.

30 березня стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (яка перебуває в молитовній єдності з Московським патріархатом) до національного заповідника «Києво-Печерська лавра» щодо недійсності одностороннього розірвання договору оренди.


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