Політика

Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО
9 Липня 2024 18:05
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макрон, нато
Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: AP

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до НАТО.

Про це він сказав перед 75-м самітом НАТО, передає німецьке dpa.

За словами Макрона, США та Німеччина здійснюють «сильний спротив» щодо запрошення України до НАТО.

Крім того, французький президент вважає, що саміт НАТО 9-11 липня матиме такий самий «сценарій», як і торішній саміт у Вільнюсі, коли Україна не отримала запрошення.

“Українці були дуже роздратовані, коли зробили висновок, що двері відкриті, але не настільки. І я думаю, що сценарій Вашингтонського саміту такий самий”, — сказав Макрон.


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