Суспільство

Макрон найближчим часом відвідає Близький Схід 

17 Жовтня 2023 14:39
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом планує вирушити на Близький Схід, але конкретної дати не вказав.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на заяву французького президента, повідомляє “Європейська правда”

“Я продовжу консультації і дискусії, але мій намір полягає в тому, щоб мати можливість поїхати туди, коли ми зможемо досягти конкретної домовленості, чи то про деескалацію, чи то про гуманітарні питання”.

Французький президент уточнив, що він може поїхати туди “можливо, в найближчі кілька днів, можливо, в найближчі кілька тижнів”.

Крім того, французький президент розповів про контакти з ізраїльською владою”, а також і з “дружніми посередницькими державами з ХАМАС” для звільнення заручників, які були захоплені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

“Я хочу бути дуже обережним, ви зрозумієте, якщо я більше нічого не скажу, по-перше, щоб не створювати очікувань, які можуть розчарувати, і, перш за все, щоб не ставити під загрозу інтенсивні дискусії, які ми ведемо. Але вони просуваються, і ми стежимо за цими дискусіями щогодини”, – додав він.


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