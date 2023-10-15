Суспільство

Майкл Кейн заявив про завершення акторської кар’єри

15 Жовтня 2023 13:21
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кіно

Британський актор Майкл Кейн, якому у березні цього року виповнилося 90 років, вирішив завершити кар’єру, повідомляє The Guardian.

Останньою на даний момент картиною, в якій знімався Кейн, став фільм “Великий втікач” (2023). Він розповідає про реальну людину – ветерана Другої світової війни, який втік з дому для літніх людей у 2014 році, щоб вирушити до Франції та вшанувати пам’ять бойових товаришів.

“Я вважав, що у мене був фільм, в якому я зіграв головну роль і отримав чудові відгуки… Що я збираюся зробити такого, що могло б це перебити?” – Сказав Кейн, зазначивши, що хоче завершити кар’єру на високій ноті. Він висловив думку, що 90-річним акторам не дістаються головні ролі, тому вирішив, що може піти з кіно.

Майкл Кейн (уроджений Моріс Джозеф Міклвайт) почав зніматися в кіно у 1958 році. На його рахунку понад сто ролей, зокрема, у фільмах “Молодість”, “Тихий американець”, “Ілюзія обману”, “Kingsman”, “Темний лицар”. Він також знімався в багатьох фільмах Крістофера Нолана: “Темний лицар” та “Бетмен: Початок”, “Престиж”, “Початок”, “Інтерстелар”, “Дюнкерк” та “Тенет”.

Актор шість разів номінувався на “Оскар” і став володарем двох нагород за ролі другого плану у фільмах “Ханна та її сестри” (1986) та “Правила виноробів” (1999). Він також є володарем премії BAFTA та трьох “Золотих глобусів”,


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