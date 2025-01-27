Кримінал

Махінації з генераторами для військових на понад 5 млн гривень: що загрожує обвинуваченим
27 Січня 2025 14:06
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Слідчі дії у справі махінації з генераторами для ЗСУ / Фото: ДБР
Слідчі дії у справі махінації з генераторами для ЗСУ / Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира військової частини, його заступника, а також двох підприємців, за участі яких, за даними слідства, під час закупівлі дизельних генераторів на потреби Збройних Сил України було привласнено обладнання на понад 5 млн гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 році вступили у змову із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень.

“Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість, скориставшись недбалістю командира військової частини, вони уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженій загальної суми договору, було зменшено на 133 одиниці кількість вже замовлених у Китаї генераторів. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн гривень”, – розповіли в ДБР.

Командира військової частини обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, його заступника – у бездіяльності військової влади. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 150 тис. гривень.

Що загрожує обвинуваченим

Директора одного із підприємств обвинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Заступник директора іншого підприємства обвинувачується у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та бездіяльності військової влади. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 5 млн гривень.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР завершило розслідування махінації з генераторами для ЗСУ / Фото: ДБР

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